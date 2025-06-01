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16-летнего парня с зелеными глазами ищут почти месяц в Находке

Он ушел из дома 14 мая и до сих пор не вышел на связь с родителями.

Источник: Соцсети

Павел Мамровский ушел 14 мая из МАОУ «СОШ № 24» в Находке и не вернулся домой. Его ищут родственники, волонтеры и полиция, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Паша выглядит на 15−16 лет, он относительно невысокий: 168 сантиметров, среднего телосложения. Носит светло-русые волосы, которые коротко подстрижены. Глаза серо-зеленого цвета.

В день пропажи надел черные ветровку, джинсы и кроссовки, а также белый пуловер. Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (4236) 69−67−44, 69−67−45, 66−12−02, 102 или 112 — полиция;

8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).