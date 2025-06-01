16-летнего парня с зелеными глазами ищут почти месяц в Находке

Павел Мамровский ушел 14 мая из МАОУ «СОШ № 24» в Находке и не вернулся домой. Его ищут родственники, волонтеры и полиция, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Паша выглядит на 15−16 лет, он относительно невысокий: 168 сантиметров, среднего телосложения. Носит светло-русые волосы, которые коротко подстрижены. Глаза серо-зеленого цвета.
В день пропажи надел черные ветровку, джинсы и кроссовки, а также белый пуловер. Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).