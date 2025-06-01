«Я испугался!»: водитель прыгнул в реку, пытаясь скрыться от госавтоинспекторов

Как выяснилось, 20-летний «аквалангист» вообще не имел прав. Свой заплыв он объяснил просто: «Испугался!». Теперь его ждут не только административные последствия за вождение без прав и неповиновение полиции, но и прощание с «Жигулями» — машину, которую он якобы собирался продать, отправили на штрафстоянку.