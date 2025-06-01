«Я испугался!»: водитель прыгнул в реку, пытаясь скрыться от госавтоинспекторов

В Тулуне открылся необычный «купальный сезон» — местный водитель решил, что лучший способ избежать общения с госавтоинспекторами — это заплыв в реке.
Все началось с того, что экипаж ДПС заметил «ВАЗ 21074», который явно не горел желанием остановиться. Водитель, видимо, вдохновился голливудскими погонями и решил устроить целый квест! Сначала гонка по трассе, а потом — заплыв в реке Азейка.
— Переплыв водную преграду, молодой человек, вероятно, рассчитывал, что инспекторы ограничатся сухопутным преследованием. Но на другом берегу его уже ждали, — сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось, 20-летний «аквалангист» вообще не имел прав. Свой заплыв он объяснил просто: «Испугался!». Теперь его ждут не только административные последствия за вождение без прав и неповиновение полиции, но и прощание с «Жигулями» — машину, которую он якобы собирался продать, отправили на штрафстоянку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведя обнаружили вблизи железнодорожных путей в Слюдянском районе.