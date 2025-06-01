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Минниханов призвал посетить летом парки Татарстана, где пройдут разные мероприятия

С 1 июня до 31 августа в парках Татарстана будут проводить мастер-классы, спортивные игры, библиотечные вечера и концерты. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале, призвав татарстанцев посетить местные места для прогулок и отдыха.

«С сегодняшнего дня и все лето в парках Татарстана будут проходить мастер-классы для детей, спортивные игры, библиотечные вечера, концерты. Проведем лето в Татарстане», — написал руководитель республики в посте.

Он добавил, что в республике уже 10 лет реализуют программу благоустройства общественных пространств.

«За это время мы привели в порядок около 400 объектов. Пора провести лето в Татарстане! Приглашаем всех в республиканские парки!» — написал Раис РТ.

Отметим, что, согласно опубликованной афише, в Татарстане запланировано много мероприятий на летний сезон.

1 июня в Лениногорске в парке им. М. Горького отметят День защиты детей. Соберутся лучшие солисты, яркие танцевальные коллективы города и талантливые артисты. Викторины, конкурсы, коллекция настольных игр, флешмобы, баттлы, аквагрим «‎Творческий островок»‎, фестиваль «Краски детства»‎, подвижные игры и эстафеты. Кульминацией праздника станет семейный парад детских колясок, оформленных в различных стилях.

Также 1 июня в парке «Яшьлек» (Агрыз) прочтут стихи, проведут конкурс рисунков на асфальте и викторину по сказкам Пушкина. Гостей ждут выставка, мастер-класс «Золотая рыбка» и развлекательная программа от библиотеки. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и направлено на популяризацию творчества великого поэта.

12 июня в зеленодольском парке «Березовая роща» пройдет концерт песен патриотической направленности, включая военные песни, в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также викторина и мастер-класс по созданию российской символики. Начало — в 11:00.

26 июня в Нижнекамске в экстрим-парке «Айда» состоятся соревнования по экстремальным видам спорта: BMX, самокат и паркур. Начало — в 13:00.