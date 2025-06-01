Минниханов призвал посетить летом парки Татарстана, где пройдут разные мероприятия

С 1 июня до 31 августа в парках Татарстана будут проводить мастер-классы, спортивные игры, библиотечные вечера и концерты. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале, призвав татарстанцев посетить местные места для прогулок и отдыха.