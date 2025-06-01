Синоптики рассказали, как весенние холода в Москве могут повлиять на погоду летом

Аномальная весна с ее температурными качелями заставила многих задуматься о том, каким будет предстоящее лето. Корреспонденты «Вечерней Москвы» поговорили с ведущими метеорологами, чтобы разобраться, действительно ли весенние холода влияют на летнюю погоду и чего стоит ожидать аграриям и дачникам.
Прошедшая весна запомнилась россиянам резкими перепадами температур — после аномально теплого апреля в начале мая во многие регионы пришли заморозки и даже снегопады. Метеорологи объясняют, что такие колебания стали следствием меридиональных процессов в атмосфере, когда периоды южных ветров сменялись арктическими вторжениями.
— Подобные резкие перепады температур — это отличительная черта сегодняшнего климата, — объясняет руководитель прогностического центра Александр Шувалов. — В апреле мы наблюдали мощный вынос теплого воздуха с юга, когда температура местами на 10−12 градусов превышала норму. А в начале мая ситуация изменилась — арктический воздух принес с собой заморозки даже в южные регионы.
Особенно необычным было выпадение значительного количества снега в Москве в первых числах мая — по словам синоптика Татьяны Поздняковой, такого не наблюдалось последние 140 лет. Сельское хозяйство ощутило последствия этих аномалий в полной мере.
— Наибольший ущерб заморозки нанесли садам Краснодарского края, Ростовской области и Черноземья, — рассказывает Александр Шувалов. — В центральных регионах потери оцениваются в 10−15 процентов от потенциального урожая плодовых культур. Но теплая погода позволяет надеяться на частичную компенсацию этих потерь.
Впрочем, эффект от майских заморозков уже сказывается на ценах на наши любимые сезонные фрукты. Если в конце прошлого мая килограмм черешни можно было купить за 500 рублей, то сейчас цена достигла отметки в 1200. Абрикосы и персики, в свою очередь, подорожали в полтора-два раза и теперь стоят 700 и 800 рублей соответственно. Даже традиционно доступная слива продается теперь по 700 рублей за килограмм.
Однако эксперты в сфере агрохозяйства уже успели утешить россиян, сообщив, что ситуация на рынке косточковых фруктов и ягод вскоре будет урегулирована благодаря дозамещению урожая за счет поставок из таких стран, как Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.
Чего ждать летом.
Многие не на шутку испуганные весенним снегом москвичи задаются вопросом: обещает ли нам холодный май жаркое лето? Эксперты единогласно отвергают эту народную примету.
Более того, метеорологи считают, что верить обещаниям сильной жары в летнем сезоне не стоит. Как поясняет Татьяна Позднякова, следующие три месяца будут сопровождаться температурой воздуха в среднем на градус-полтора выше климатической нормы.
— Согласно некоторым моделям температура воздуха может превышать норму и на три градуса, но это нельзя назвать экстремальными показателями, — подмечает метеоролог.
Главной особенностью предстоящего сезона станет высокая изменчивость погодных условий.
— Это резкие перепады температуры, амплитуда погодных колебаний, — рассказывает Шувалов. — Однако сказать, в каких частях России это будет происходить, пока сложно.
Ожидается чередование периодов аномальной жары и относительной прохлады, причем эти перепады могут быть достаточно резкими.
Особое внимание метеорологи обращают на распределение осадков.
— Несмотря на сообщения, которые я то и дело вижу в СМИ, засуху нам не обещали, — уточняет Татьяна Позднякова. — Лишь дефицит осадков, который вовсе не равносилен засухе, ведь даже 80 процентов от нормы уже считается дефицитом.
Есть нюанс.
Важно понимать, что любые долгосрочные прогнозы носят всего лишь обобщенный характер.
— Сейчас многие делают громкие заявления о предстоящем лете, но реально точный прогноз можно дать максимум на неделю вперед, — объясняет ведущий синоптик Александр Шувалов. — Проблема в том, что атмосферные процессы слишком сложны и изменчивы. Даже самые современные компьютерные модели не могут учесть все факторы, которые повлияют на погоду через месяц или сезон.
Метеорологи приводят конкретные цифры: точность семидневного прогноза составляет около 80 процентов, двухнедельного — не более 65, а месячные и сезонные прогнозы сбываются лишь в 50−60 процентах случаев.
Не бросайтесь в крайности.
Летний сезон в условиях меняющегося климата становится настоящим испытанием в первую очередь для дачников. Биолог-эколог Виктория Личагина дала «Вечерней Москве» несколько практических советов, как подготовиться к возможным сюрпризам погоды.
Во-первых, важно соблюдать баланс между засухой и переувлажнением.
— На фоне прогнозируемого дефицита осадков у многих может появиться желание поставить на участке какую-нибудь дренажную установку, чтобы поддерживать уровень влаги в почве. Торопиться с такими решениями, впрочем, не стоит, — отмечает Виктория. — Избыток влаги так же вреден, как и ее недостаток. Многие культуры, такие как томаты, перцы или баклажаны, могут страдать от переувлажнения, и тогда их корни начинают гнить, не успевая испарять воду.
Во-вторых, если резких перепадов погоды не наблюдается, необходимо соблюдать регулярный полив — утром и вечером, пока солнце еще не набрало свою «ударную мощь». Дело в том, что дневной полив под палящими лучами приводит к ожогам листьев и быстрому испарению воды. При засухах садоводы советуют использовать скошенную траву, которая помогает удерживать влагу в почве и защищает корни от перегрева.
Также важно понимать, что для разных культур требуются разные условия.
— То, что хорошо для огурцов, может погубить тыкву, а предпочтения земляники и клубники различаются, хотя они и родственники, — поясняет эксперт. — Особенно сложно с импортными сортами, не адаптированными к нашему климату.
Так, если у вас растут теплолюбивые культуры — огурцы, перцы, баклажаны, — то выращивать их лучше под укрытием — в теплице, парнике или укрывая на ночь лутрасилом, чтобы смягчить последствия резких перепадов дневных и ночных температур. А в периоды аномальной жары спасти растения от палящего солнца помогут специальные затеняющие сетки.
— Но главный совет, который могу дать нашим дачникам, — наблюдайте за своими растениями, они своим видом подскажут, чего им не хватает, — объясняет Виктория. — Держите руку на пульсе, адаптируйтесь к условиям сезона, и тогда даже капризная погода не испортит ваш урожай.
МОРОЗ ПО КОЖЕ.
Самое холодное лето в Москве за всю историю метеонаблюдений пришлось на 1884 год. Среднемесячная температура августа в тот год составила +12,4 °C, а в один из дней была зафиксирована непривычно низкая температура в −4 °C.
ПРОСТО ПЕКЛО.
Рекордно жарким оказался в Москве август 2022 года. Даже в конце месяца температура воздуха на улицах столицы достигала +35 градусов. Среднемесячная температура составила 22 , что на 0,2 °С выше, чем в 2010 году. Лето 2022-го стало рекордсменом и по числу дней, когда воздух прогревался выше 28 , — их было 16. И солнце светило нам тем летом аж 1012 часов, превысив норму на 30 процентов.