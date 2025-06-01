Синоптики рассказали, как весенние холода в Москве могут повлиять на погоду летом

Впрочем, эффект от майских заморозков уже сказывается на ценах на наши любимые сезонные фрукты. Если в конце прошлого мая килограмм черешни можно было купить за 500 рублей, то сейчас цена достигла отметки в 1200. Абрикосы и персики, в свою очередь, подорожали в полтора-два раза и теперь стоят 700 и 800 рублей соответственно. Даже традиционно доступная слива продается теперь по 700 рублей за килограмм.