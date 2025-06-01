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1 июня в Самаре пройдут финальные бои чемпионата России по ММА

1 июня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоятся финальные поединки Чемпионата России по ММА (12+) Начало финала запланировано на 13:00, основные поединки начнутся в 18:00 и продлятся до 21:00.

1 июня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоятся финальные поединки Чемпионата России по ММА (12+) Начало финала запланировано на 13:00, основные поединки начнутся в 18:00 и продлятся до 21:00.

В турнире примут участие спортсмены из разных городов России, от Калининграда до Камчатки, а также международные звезды смешанных единоборств. Будет разыграно 10 титулов среди мужчин и 6 среди женщин.

Состоится чемпионский бой Алманбета Жаныбекова из Кыргызстана против Олега Дадонова из России, а также главный вечерний поединок — американский боец Джастин Скоггинс встретится с россиянином Гаджимурадом Гайрбековым.

Вход бесплатный для зрителей, нужна регистрация бесплатных билетов на сайте OPENFCMMA.COM.

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