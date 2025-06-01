Ростовстат: Обрабатывающий сектор Ростовской области показал рост на 3,8%

Промышленность Ростовской области за январь-апрель 2025 года нарастило объемы производства на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Ростовстата, основной рост обеспечил обрабатывающий сектор, где индекс производства составил 104,5%.
Наибольший прирост показали: химическое производство — +31,1%, переработка нефти и производство кокса — +12,6%, легкая промышленность — +78,5% в производстве одежды и +28,4% в текстильных изделиях, металлообработка — +7,9%, а производство электроники — +4,5%.
Коммунальный сектор продемонстрировал рост на 5,5% в сфере водоснабжения и утилизации отходов. Энергетика показала увеличение на 0,7%.
При этом добывающая отрасль сократила объемы на 3,7% за отчетный период.
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