Ростовстат: Обрабатывающий сектор Ростовской области показал рост на 3,8%

Промышленность Ростовской области за январь-апрель 2025 года нарастило объемы производства на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Ростовстата, основной рост обеспечил обрабатывающий сектор, где индекс производства составил 104,5%.