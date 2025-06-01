Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек

Целью конкурса является стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет, а также воспитывать патриотические чувства и ориентировать на создание крепкой многодетной семьи в будущем.