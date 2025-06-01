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Белстат назвал самые популярные детские имена

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Белстат назвал три самых популярных имени для мальчиков и девочек в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Как следует из обзора статистического ведомства, родители чаще всего называют дочь Софией, Анной или Евой, сына — Михаилом, Матвеем или Тимофей.

Ранее сообщалось, что имена София и Михаил уже не первый год входят в число популярных, причем не только в Беларуси, но и в России.

Происхождение имен

Примечательно, что все вышеупомянутые имена вошли в культуру восточных славян через христианство.

Например, Ева упоминается в Библии как первая женщина. Анной звали пророчицу из Нового Завета, а также мать девы Марии. София в Писании — это богословское понятие премудрости Божией. Имя София носили некоторые христианские святые.

Михаил — ветхозаветное имя, обозначающее одного из архангелов. Матвей и Тимофей — имена апостолов.

Сколько детей в Беларуси

Всего, по данным Белстата, в стране более 1,7 млн детей, из которых свыше миллиона — школьники. На тысячу мальчиков при этом приходится 950 девочек.

На селе живут 18,8% детей, остальные — в городах. В целом жители младше 18 лет составляют 19,4% от населения республики. Кроме обычных школ они также имеют возможность посещать школы искусств и различные центры с кружками.