Белстат назвал самые популярные детские имена

Как следует из обзора статистического ведомства, родители чаще всего называют дочь Софией, Анной или Евой, сына — Михаилом, Матвеем или Тимофей.
Ранее сообщалось, что имена София и Михаил уже не первый год входят в число популярных, причем не только в Беларуси, но и в России.
Происхождение имен
Примечательно, что все вышеупомянутые имена вошли в культуру восточных славян через христианство.
Например, Ева упоминается в Библии как первая женщина. Анной звали пророчицу из Нового Завета, а также мать девы Марии. София в Писании — это богословское понятие премудрости Божией. Имя София носили некоторые христианские святые.
Михаил — ветхозаветное имя, обозначающее одного из архангелов. Матвей и Тимофей — имена апостолов.
Сколько детей в Беларуси
Всего, по данным Белстата, в стране более 1,7 млн детей, из которых свыше миллиона — школьники. На тысячу мальчиков при этом приходится 950 девочек.
На селе живут 18,8% детей, остальные — в городах. В целом жители младше 18 лет составляют 19,4% от населения республики. Кроме обычных школ они также имеют возможность посещать школы искусств и различные центры с кружками.