Минобразования Беларуси утвердило требования к деловому стилю одежды школьников

Министерство образования Беларуси приняло постановление, в которым определило деловой стиль одежды школьников. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, в главе 3 прописано, в чем дети смогут ходить в школу. В требованиях к деловому стилю одежды говорится, что это строгий выдержанный стиль одежды, который может включать общие (одинаковые) элементы школьной одежды с размещением на одном из элементов эмблемы учреждения общего среднего образования (пиджак, жилет, сарафан, платье).
Для мальчиков в комплект делового стиля одежды может входить пиджак, жилет, брюки, рубашка с короткими и длинными рукавами, гольф, галстук. Для девочек — пиджак, жилет, юбка, брюки, блузка с короткими и длинными рукавами, гольф, сарафан, платье.
Уточняется, что в зимнее время в комплект делового стиля одежды может входить трикотажный свитер.
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