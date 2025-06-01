Минобразования Беларуси утвердило требования к деловому стилю одежды школьников

В частности, в главе 3 прописано, в чем дети смогут ходить в школу. В требованиях к деловому стилю одежды говорится, что это строгий выдержанный стиль одежды, который может включать общие (одинаковые) элементы школьной одежды с размещением на одном из элементов эмблемы учреждения общего среднего образования (пиджак, жилет, сарафан, платье).