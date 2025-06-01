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Минобразования Беларуси утвердило требования к деловому стилю одежды школьников

Минобразования Беларуси рассказало, каким должен быть деловой стиль одежды школьников.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования Беларуси приняло постановление, в которым определило деловой стиль одежды школьников. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, в главе 3 прописано, в чем дети смогут ходить в школу. В требованиях к деловому стилю одежды говорится, что это строгий выдержанный стиль одежды, который может включать общие (одинаковые) элементы школьной одежды с размещением на одном из элементов эмблемы учреждения общего среднего образования (пиджак, жилет, сарафан, платье).

Для мальчиков в комплект делового стиля одежды может входить пиджак, жилет, брюки, рубашка с короткими и длинными рукавами, гольф, галстук. Для девочек — пиджак, жилет, юбка, брюки, блузка с короткими и длинными рукавами, гольф, сарафан, платье.

Уточняется, что в зимнее время в комплект делового стиля одежды может входить трикотажный свитер.

Ранее мы писали, что Лукашенко обратился к белорусским детям, ради которых вкладывается много труда.

Еще Минобразования объяснило проведение трех уроков физкультуры в неделю вместо двух.

Кроме того, результаты ЦЭ будут объявлены до 11 июня, а выпускные в Беларуси пройдут 13 июня.