В Перми официально представили данные о границах «гостевого маршрута»

Под «гостевым маршрутом» в Перми понимают улицы и дороги, по которым следуют гости города из аэропорта и с железнодорожного вокзала. Маршрут проходит по шоссе Космонавтов через ДКЖ, площадь Гайдара на Пермь-2 и оттуда по Петропавловской до улицы Куйбышева.
Информация о границах «гостевого маршрута» размещена на публичном портале ИСОГД города Перми.
Для горожан маршрут интересен тем, что здесь уделяется особое внимание благоустройству и соблюдению требований к внешнему виду зданий. Так, именно здесь с 1 сентября вступают в силу новые требования к вывескам, информационным табличкам и прочему антуражу.