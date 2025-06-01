В Перми официально представили данные о границах «гостевого маршрута»

Под «гостевым маршрутом» в Перми понимают улицы и дороги, по которым следуют гости города из аэропорта и с железнодорожного вокзала. Маршрут проходит по шоссе Космонавтов через ДКЖ, площадь Гайдара на Пермь-2 и оттуда по Петропавловской до улицы Куйбышева.