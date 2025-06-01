Красноярцы смогут увидеть северное сияние после магнитных бурь

Ожидается, что ударная волна достигнет Земли уже в ночь на 2 июня по красноярскому времени. Таким образом, жители города могут столкнуться не только с возможными перебоями в связи, но и с редким природным явлением — ярким северным сиянием. Лучшие условия для наблюдения будут за пределами городской застройки.