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Красноярцы смогут увидеть северное сияние после магнитных бурь

Жители Красноярска получат возможность наблюдать северное сияние, однако перед этим им придется пережить магнитные бури.

Жители Красноярска получат возможность наблюдать северное сияние, однако перед этим им придется пережить магнитные бури.

Ученые зафиксировали мощную солнечную вспышку, которая произошла накануне утром. Этот крупнейший в этом году выброс корональной массы направлен прямо на Землю, о чем сообщили в Университете Решетнева.

По предварительным прогнозам, вспышка может спровоцировать серию сильных геомагнитных возмущений до уровня G4. Такие магнитные бури могут негативно сказаться на работе навигационных систем, радиосвязи и энергосетей.

Ожидается, что ударная волна достигнет Земли уже в ночь на 2 июня по красноярскому времени. Таким образом, жители города могут столкнуться не только с возможными перебоями в связи, но и с редким природным явлением — ярким северным сиянием. Лучшие условия для наблюдения будут за пределами городской застройки.