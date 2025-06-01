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Мощнейшая магнитная буря продлится на Земле с 1 по 3 июня

Магнитные бури высокой мощности накроют Землю из-за крупнейшего выброса плазмы на Солнце в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

В ночь на 31 мая на Солнце зафиксировали мощный выброс вещества, направленный в сторону Земли. Это событие произошло в результате крупной вспышки класса M8.2, которая произошла в 05:05 по времени Астаны в центре видимого диска звезды.

По информации специалистов из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), 1 июня геомагнитная обстановка на Земле накалена уже с ночи, и такая ситуация будет продолжаться примерно до 14:00 по времени Астаны.

С полуночи 2 июня ожидается сильнейшая солнечная активность. Последний раз такие показатели наблюдались в 2024 году. В этот день вероятность магнитных бурь составит 100%.

3 июня геомагнитный шторм практически не сбавит обороты. Всю ночь и половину дня до 14:00 по времени Астаны геошторм будет атаковать Землю, и лишь к вечеру мощность магнитных бурь немного спадет.