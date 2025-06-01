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В Уфе официально открылся купальный сезон

Спасатели напомнили о пляжах и правилах поведения.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии 1 июня официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили спасатели Управления гражданской защиты Уфы.

По предоставленным данным, всего официально открыты пять пляжей: «Солнечный» на Белой, на озерах Красивое и Кашкадан и два на озере Теплое.

Еще пять пляжей на реках открываются, но с запретом на купания. Срок открытия пляжа «Ак Яр Нижегородка» сдвинулся из-за высокого уровня воды.

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