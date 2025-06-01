Суд ждет помощника врача за хищение денег со счета пациента для погашения займа

Выяснилось, что медработник осмотрел гаджет, зашел в интернет-банкинг и увидел, что на счете имеется около 3 тысяч белорусских рублей. Сообщается, что у помощника врача была приличная задолженность по микрозайму. И тогда он решил похитить телефон.