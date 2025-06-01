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Суд ждет помощника врача за хищение денег со счета пациента для погашения займа

Помощника врача будут судить в Минске за то, что он похитил телефон пациента и деньги с его счета.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Заводского района агентству «Минск-Новости» рассказали, что в суд направлено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют в краже и хищении имущества путем модификации компьютерной информации.

Началось с того, что к обвиняемому, помощнику врача одной из минских поликлиник, на процедуру ЭКГ пришел 71-летний минчанин. После процедуры пациент забыл в кабинете свой мобильный телефон, который обнаружила и передала фигуранту другая пациентка.

Выяснилось, что медработник осмотрел гаджет, зашел в интернет-банкинг и увидел, что на счете имеется около 3 тысяч белорусских рублей. Сообщается, что у помощника врача была приличная задолженность по микрозайму. И тогда он решил похитить телефон.

Вечером он перевел на свою банковскую карту со счета потерпевшего 2 400 рублей. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Уточняется, что вину он полностью признал, в содеянном раскаялся, причиненный ущерб добровольно возместил.

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