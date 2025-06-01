В Самарской области обработают леса от насекомого-вредителя

В июне 2025 года на территории Ставропольского и Ново-Буянского лесничеств Самарской области начнется обработка 3,8 тыс. га лесных угодий от звездчатого пилильщика-ткача. Данная мера принята для предотвращения распространения вредителя, поражающего молодые побеги сосен.
Борьба с насекомыми осуществляется ежегодно по результатам лесопатологического мониторинга, проводимого специалистами Рослесозащиты и местными лесными хозяйствами. Используемый препарат «Дифлуцид, СП» безопасен для окружающей среды и не накапливается в почве.
С 2 по 22 июня в указанных районах вводится временное ограничение на посещение лесов, поскольку химические вещества могут представлять опасность для людей и животных. На границе обрабатываемых зон выставляются предупредительные знаки. Запрещается пасти скот, собирать травы и размещать пчелиные ульи.
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