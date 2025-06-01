В Самарской области обработают леса от насекомого-вредителя

С 2 по 22 июня в указанных районах вводится временное ограничение на посещение лесов, поскольку химические вещества могут представлять опасность для людей и животных. На границе обрабатываемых зон выставляются предупредительные знаки. Запрещается пасти скот, собирать травы и размещать пчелиные ульи.