Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области обработают леса от насекомого-вредителя

В Самарской области обработают леса от насекомого-вредителяВ июне 2025 года на территории Ставропольского и Ново-Буянского лесничеств Самарской области начнется обработка 3,8 тыс.

В июне 2025 года на территории Ставропольского и Ново-Буянского лесничеств Самарской области начнется обработка 3,8 тыс. га лесных угодий от звездчатого пилильщика-ткача. Данная мера принята для предотвращения распространения вредителя, поражающего молодые побеги сосен.

Борьба с насекомыми осуществляется ежегодно по результатам лесопатологического мониторинга, проводимого специалистами Рослесозащиты и местными лесными хозяйствами. Используемый препарат «Дифлуцид, СП» безопасен для окружающей среды и не накапливается в почве.

С 2 по 22 июня в указанных районах вводится временное ограничение на посещение лесов, поскольку химические вещества могут представлять опасность для людей и животных. На границе обрабатываемых зон выставляются предупредительные знаки. Запрещается пасти скот, собирать травы и размещать пчелиные ульи.

Хотите видеть больше новостей по Самаре и Самарской области? Тогда подписывайтесь на наш канал в Телеграме!