Телевидение и радио временно отключат в Иркутской области 2−8 июня

В Приангарье могут перестать работать телевизоры и радио. Но переживать не стоит — все это временно. Судя по информации, размещенной на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, отключение телерадиосигнала в Иркутской области со 2 июня 2025 может возникнуть из-за плановых и внеплановых работ.