Некоторым пожилым омичам июньская пенсия придет заранее

Некоторые омские пенсионеры получат июньские выплаты раньше положенного срока. Об этом 30 мая сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью телеканалу RT. Причина — предстоящие длинные выходные.
Отдыхать омичи начнут в День России, который отмечается 12 июня, и закончат в воскресенье, 15 июня. Поэтому, те граждане пенсионного возраста, кто получает деньги с 12 по 15 число каждого месяца, получат их заранее. Деньги будут перечислены уже 10 или 11 июня. Досрочную отправку средств организует Социальный фонд России.