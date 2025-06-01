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Некоторым пожилым омичам июньская пенсия придет заранее

В число счастливчиков попадают омские пенсионеры, чьи выплаты приходятся на период с 12 по 15 число каждого месяца.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые омские пенсионеры получат июньские выплаты раньше положенного срока. Об этом 30 мая сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью телеканалу RT. Причина — предстоящие длинные выходные.

Отдыхать омичи начнут в День России, который отмечается 12 июня, и закончат в воскресенье, 15 июня. Поэтому, те граждане пенсионного возраста, кто получает деньги с 12 по 15 число каждого месяца, получат их заранее. Деньги будут перечислены уже 10 или 11 июня. Досрочную отправку средств организует Социальный фонд России.