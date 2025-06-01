До Земли долетело облако солнечной плазмы с рекордными характеристиками

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Выброшенное Солнцем облако плазмы рекордной температуры достигло Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Отмечается, что исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован в 08:30 мск. «наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры. Последняя, если верить показателям спутников, составляет сейчас более 2 млн градусов при нормальных значениях около 100 тыс. градусов. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений, либо близки к историческим максимумам», — говорится в сообщении.
В лаборатории добавили, что облако преодолело расстояние от Солнца до Земли за близкое к рекордному время. «Менее 30 часов, почти на сутки быстрее прогноза», — подчеркнули там.
По словам ученых, трудно понять, что именно происходит, поскольку поступающие данные противоречат всем прогнозам и ожиданиями. «Есть надежда, что к Земле пришло все же небольшое и исключительно быстрое волокно плазмы, обладавшее по неизвестным причинам редкой скоростью и иными параметрами, а основная масса газа имеет все же более умеренные характеристики и придет позже», — подчеркнули эксперты.
31 мая специалисты сообщали о вспышке М8.2 на Солнце, которая сопровождалась крупнейшим в этом году выбросом плазмы.