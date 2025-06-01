До Земли долетело облако солнечной плазмы с рекордными характеристиками

Отмечается, что исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован в 08:30 мск. «наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры. Последняя, если верить показателям спутников, составляет сейчас более 2 млн градусов при нормальных значениях около 100 тыс. градусов. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений, либо близки к историческим максимумам», — говорится в сообщении.