В Омске закрыли одну из старейших колоний-поселений

В ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации колонии-поселения № 13 в Осташково. Учреждение УФСИН по Омской области официально прекратила свое существование 30 мая.
Ликвидация колонии-поселения длилась около полутора лет — с осени 2023 года. Председателем ликвидационной комиссии являлся полковник внутренней службы, заместитель начальника УФСИН России по Омской области Алексей Дриневский. Окончательное решение о ликвидации учреждения приняла налоговая инспекция.
В качестве юридического лица колония была зарегистрирована в 1997 году, однако по факту она вела свою историю с 1929 года. Стоит отметить, что до начала 90-х все учреждения исправительной системы были ориентированы на производство той или иной продукции. Колония в Осташково специализировалась на сельском хозяйстве.