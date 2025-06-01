В Омске закрыли одну из старейших колоний-поселений

В качестве юридического лица колония была зарегистрирована в 1997 году, однако по факту она вела свою историю с 1929 года. Стоит отметить, что до начала 90-х все учреждения исправительной системы были ориентированы на производство той или иной продукции. Колония в Осташково специализировалась на сельском хозяйстве.