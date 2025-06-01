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Власти сказали, что изменится в Парке дружбы народов возле площади Бангалор

Власти сказали, что изменится в Минске Парке дружбы народов возле площади Бангалор.

Источник: Комсомольская правда

После открытия в Минске новых станций метро, парк Дружбы народов, который находится около площади Бангалор, ждет реконструкция, пишет площадка недвижимости Realt.by со ссылкой на газету «Минский курьер».

Вопрос о том, как преобразить парк, выносили на общественное обсуждение. В частности, граждане предлагали сохранить зеленую зону и сад, предложили высадить дополнительные зеленые насаждения, построить крытый ледовый каток.

Сообщается, что согласно планам проектировщиков, кусок зеленой зоны ближе к улице Богдановича, где когда-то был фруктовый сад и теплицы, хотят отдать под общественную застройку. Здесь планируется возвести Российский центр науки и культуры, а еще шесть участков предложат инвесторам.

Информируют, что замечания участников общественного обсуждения были рассмотрены на заседании градостроительного Совета. Проект сейчас находится на доработке в «Минскградо».

Еще рассказали, что после реконструкции территория парка будет включать в себя восемь зон: площадку для выгула домашних животных, две зоны активного отдыха, ландшафтно-рекреационную, спортивную, прогулочную, зоны семейного и детского отдыха.

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Кроме того, Минобразования сказало, что школьникам не обязательно круглосуточно находиться на 10-дневных учебно-полевых сборах.