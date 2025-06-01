Власти сказали, что изменится в Парке дружбы народов возле площади Бангалор

После открытия в Минске новых станций метро, парк Дружбы народов, который находится около площади Бангалор, ждет реконструкция, пишет площадка недвижимости Realt.by со ссылкой на газету «Минский курьер».
Вопрос о том, как преобразить парк, выносили на общественное обсуждение. В частности, граждане предлагали сохранить зеленую зону и сад, предложили высадить дополнительные зеленые насаждения, построить крытый ледовый каток.
Сообщается, что согласно планам проектировщиков, кусок зеленой зоны ближе к улице Богдановича, где когда-то был фруктовый сад и теплицы, хотят отдать под общественную застройку. Здесь планируется возвести Российский центр науки и культуры, а еще шесть участков предложат инвесторам.
Информируют, что замечания участников общественного обсуждения были рассмотрены на заседании градостроительного Совета. Проект сейчас находится на доработке в «Минскградо».
Еще рассказали, что после реконструкции территория парка будет включать в себя восемь зон: площадку для выгула домашних животных, две зоны активного отдыха, ландшафтно-рекреационную, спортивную, прогулочную, зоны семейного и детского отдыха.
Прочитайте, что белорусов предупредили об опасном насекомом, которое может уничтожить урожай: «Любит обосноваться на томатах, огурцах землянике, перце».
А еще попробуйте узнать знаменитых белорусов и белорусок по их детским фотографиям: звездные братья, самый молодой министр, дочь главного дуэта страны, спортсменка № 1 и мальчишки, исполнившие мечту.
Кроме того, Минобразования сказало, что школьникам не обязательно круглосуточно находиться на 10-дневных учебно-полевых сборах.