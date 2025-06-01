Власти сказали, что изменится в Парке дружбы народов возле площади Бангалор

Сообщается, что согласно планам проектировщиков, кусок зеленой зоны ближе к улице Богдановича, где когда-то был фруктовый сад и теплицы, хотят отдать под общественную застройку. Здесь планируется возвести Российский центр науки и культуры, а еще шесть участков предложат инвесторам.