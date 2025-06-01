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В Татышев-парке Красноярска установили шлагбаумы на парковке

В Красноярском Татышев-парке на парковке были установлены шлагбаумыЭто решение принято в связи с проблемой дрифтеров, которые регулярно проводили заезды на территории стоянки.

В Красноярском Татышев-парке на парковке были установлены шлагбаумы.

Это решение принято в связи с проблемой дрифтеров, которые регулярно проводили заезды на территории стоянки. После завершения настройки оборудования шлагбаумы начнут закрываться на ночь, ориентировочно с 10−11 вечера и до утра.

Как сообщили представители Татышев-парка, с начала весны гонщики не только повреждали асфальт, но и создавали опасные ситуации для других отдыхающих. В связи с этим было принято решение о введении новых мер. Стоянка останется бесплатной, но будет функционировать по установленному расписанию. О точных сроках начала работы шлагбаумов пока не сообщается.