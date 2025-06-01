В Татышев-парке Красноярска установили шлагбаумы на парковке

Как сообщили представители Татышев-парка, с начала весны гонщики не только повреждали асфальт, но и создавали опасные ситуации для других отдыхающих. В связи с этим было принято решение о введении новых мер. Стоянка останется бесплатной, но будет функционировать по установленному расписанию. О точных сроках начала работы шлагбаумов пока не сообщается.