Инженеры МАИ создают аэродинамическую трубу для испытания беспилотников

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В Московском авиационном институте (МАИ) устанавливают малую аэродинамическую трубу, предназначенную для испытания в воздушном потоке винтов и силовых установок беспилотников. Первые исследования инженеры намерены провести до конца лета, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Аэродинамическая труба необходима для экспериментальных исследований при проектировании летательных аппаратов — в том числе для испытаний винтов. Дело в том, что характеристики воздушного винта меняются, если он работает в набегающем потоке, а значит, скорость и дальность полета аппарата тоже. Это означает, что без “продувки” сложно точно рассчитать характеристики проектируемого летательного аппарата. Не помогут даже математические модели, ведь их необходимо проверить экспериментально», — заявила научный сотрудник лаборатории «Математическое моделирование» МАИ Елена Карпович, чьи слова приводятся в сообщении.
Популярность небольших беспилотников и, соответственно, количество проектов таких аппаратов растет с каждым годом. Компактная аэродинамическая труба хорошо подходит для их испытаний, так как не требует большой мощности и длительной подготовки к исследованиям. Подобные аэротрубы есть в зарубежных университетах и научных учреждениях. Однако в России в открытом доступе таких разработок на сегодня нет.
«Благодаря простоте изготовления, компактному размеру, модульной конструкции и транспортабельности труба может стать полезным инструментом для проведения лабораторных работ и реализации научных проектов не только в МАИ, но и в других университетах, школах и колледжах. Она может пригодиться и для решения задач промышленной аэродинамики — таких, как измерение ветровых нагрузок на здания и памятники», — добавила Карпович.
Сейчас в МАИ завершены проектные расчеты, ведется монтаж аэродинамической трубы, которая позволит имитировать условия полета на скорости до 50−60 км/ч. В ней можно испытывать элементы аппаратов массой до 100 кг: винтов диаметром до 51 см и силовых установок.
Работа над проектом ведется на базе научно-исследовательского отдела кафедры «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и лаборатории «Гибридные и электрические силовые установки» Передовой инженерной школы МАИ.