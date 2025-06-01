Инженеры МАИ создают аэродинамическую трубу для испытания беспилотников

«Аэродинамическая труба необходима для экспериментальных исследований при проектировании летательных аппаратов — в том числе для испытаний винтов. Дело в том, что характеристики воздушного винта меняются, если он работает в набегающем потоке, а значит, скорость и дальность полета аппарата тоже. Это означает, что без “продувки” сложно точно рассчитать характеристики проектируемого летательного аппарата. Не помогут даже математические модели, ведь их необходимо проверить экспериментально», — заявила научный сотрудник лаборатории «Математическое моделирование» МАИ Елена Карпович, чьи слова приводятся в сообщении.