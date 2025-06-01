Плановые отключения света в Воронежской области пройдут в июне

По информации энергетиков, работы пройдут в более чем 20 районах региона. Среди них:
Аннинский, Бобровский, Богучарский, Борисоглебский городской округ, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьевский, Грибановский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Каширский, Лискинский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Панинский, Петропавловский, Поворинский, Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский и Эртильский.
Причиной отключений станет необходимость проведения технических мероприятий: замены и ремонта опор линий электропередачи, расчистки просек, обслуживания изоляции, а также технологического подключения новых объектов.
Полный список населённых пунктов и даты отключений по ссылке.