Плановые отключения света в Воронежской области пройдут в июне

Жителей Воронежской области в июне вновь ожидают временные отключения электроэнергии. Они связаны с проведением плановых ремонтных работ и будут осуществляться в дневное время — с 08:00 до 17:00. Об этом сообщается на официальном сайте гарантирующего поставщика.