Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плановые отключения света в Воронежской области пройдут в июне

Жителей Воронежской области в июне вновь ожидают временные отключения электроэнергии. Они связаны с проведением плановых ремонтных работ и будут осуществляться в дневное время — с 08:00 до 17:00. Об этом сообщается на официальном сайте гарантирующего поставщика.

По информации энергетиков, работы пройдут в более чем 20 районах региона. Среди них:

Аннинский, Бобровский, Богучарский, Борисоглебский городской округ, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьевский, Грибановский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Каширский, Лискинский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Панинский, Петропавловский, Поворинский, Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский и Эртильский.

Причиной отключений станет необходимость проведения технических мероприятий: замены и ремонта опор линий электропередачи, расчистки просек, обслуживания изоляции, а также технологического подключения новых объектов.

Полный список населённых пунктов и даты отключений по ссылке.