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Сергей Аксенов поздравил юных крымчан с Днем защиты детей

Глава республики Крым поздравил детей с праздником.

В своем telegram-канале он отметил, что этот праздник — еще один повод напомнить, какую ответственность мы несем за благополучие и счастье, за жизнь и здоровье каждого ребенка.

«Напомню, что 2018−2027 годы объявлены, в соответствии с Указом Президента, Десятилетием детства. Создание благоприятных условий для воспитания, обучения и развития подрастающего поколения — одна из главных государственных задач», — написал глава республики Крым.

Он рассказал, что на полуострове модернизируют систему образования и здравоохранения, строят новые школы и детские сады. Кроме того, большое внимание уделяют организации детского отдыха и оздоровления.

Сергей Аксенов подчеркнул, что детям жизненно необходимы родительское тепло и любовь, и каждому важно уделять внимание, поддерживать и выстраивать доверительные отношения.