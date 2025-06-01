Спасатели Башкирии предупредили о шквалистом ветре, граде и грозе

В Башкирии 2 июня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили спасатели Госкомитета по ЧС.
По предоставленным данным, на территории региона будут грозы, ливни, град и дожди. Ветер при грозе ожидается шквалистым с порывами до 15−20 м/с.
Ночью температура воздуха составит ночью +13, +18°, местами до +8°, днем +24, +29°. На отдельных участках дорог ожидают ухудшение видимости в дожде до 1−2 км.
В Уфе спрогнозировали дожди и грозу, а также южный ветер со скоростью 5−10м/с, при грозе пообещали шквалистое усиление ветра до 18м/с. Температура воздуха ночью +15, +17°, днем +25, +27°.
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