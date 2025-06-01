СК: обрушения мостов в Брянской и Курской областях произошли в результате подрывов

В Брянской области в ночь на 1 июня рухнул мост: обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли семеро и пострадали 73 человека. Еще одно обрушение произошло в Курской области, из-за чего часть грузового локомотива рухнула на дорогу, пострадали машинист и два его помощника. В СК РФ подтвердили, что причиной обрушений стали подрывы, происшествия классифицировали как теракт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».