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Школу и детский сад построят в районе Южное Бутово к 2027 году

В районе Южное Бутово на юго-западе столицы инвестор продолжает строительство детского сада на 150 мест и школы на 600 мест. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Источник: РИА "Новости"

«Образовательные объекты разместятся в двух отдельно стоящих корпусах. Трехэтажное здание детского сада будет площадью 3,8 тыс. кв. м, а четырехэтажное здание школы — 18,9 тыс. кв. м. В детском саду организуют шесть групп. Строительство дошкольного образовательного учреждения планируют завершить в текущем году и передать в столичную систему образования. Ввод в эксплуатацию здания школы намечен на конец 2026 года, его также передут на баланс города», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Как уточняется, объекты образования появятся по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны Бутово.

Так, в здании детского сада появятся многофункциональный физкультурный и музыкальный залы. Территорию возле корпусов благоустроят: установят площадки с теневым навесом для каждой группы, спортивные тренажеры, качели, малые архитектурные формы и сделают освещение. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны с цветниками.

«В школе оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты. Особое внимание уделено спортивному развитию: в школе будут спортивный и гимнастический залы. На территории также появится стадион, здесь обустроят поле для футбола и баскетбола, площадку для волейбола», — цитирует пресс-служба министра Правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.

Все входы в школу и детский сад будут на уровне земли, без порогов и перепадов по высоте. Помещения в них спроектированы с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комитет государственного строительного надзора контролирует строительство образовательных объектов на всех этапах, отметил председатель ведомства Антон Слободчиков. По его словам, детский сад строится с августа 2023 года, школа — с февраля 2024 года.

Отмечается, что здания возводятся в рамках обеспечения жителей нового жилого комплекса социальной инфраструктурой.

Инспекторы комитета суммарно провели 16 выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие выполняемых работ и применяемых материалов утвержденным проектным решениям. Инструментальный контроль качества строительства осуществляют специалисты подведомственного Центра экспертиз. Это гарантирует качество и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию.