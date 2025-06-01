Школу и детский сад построят в районе Южное Бутово к 2027 году

«Образовательные объекты разместятся в двух отдельно стоящих корпусах. Трехэтажное здание детского сада будет площадью 3,8 тыс. кв. м, а четырехэтажное здание школы — 18,9 тыс. кв. м. В детском саду организуют шесть групп. Строительство дошкольного образовательного учреждения планируют завершить в текущем году и передать в столичную систему образования. Ввод в эксплуатацию здания школы намечен на конец 2026 года, его также передут на баланс города», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.