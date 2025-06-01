Эксперт Сакс: сход ледника в Альпах показал, что ждет горы Таджикистана

ДУШАНБЕ, 1 июня. /ТАСС/. Сошедший сель после схода ледника в Альпах, практически уничтоживший деревню Блаттен, демонстрирует, что может происходить в будущем в горах Таджикистана. Таким мнением с ТАСС поделился ведущий научный сотрудник Фрибургского университета Томас Сакс в кулуарах Первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе.
«Если перекинуть вопрос на Центральную Азию, такие ситуации, конечно, могут быть, но пока Альпы нам показывают будущее Памира, сначала Фанских гор, которые ниже, потом памирских», — заявил собеседник, добавив, что это прямой результат потепления климата. По его мнению, альпийские горы в сравнении с горами Памира намного меньше, и деградация ледников идет намного быстрее, чем в Таджикистане, особенно маленьких ледников, которые находятся на крутых склонах. «Но в Альпах уже начался процесс. Это как бы последняя стадия разложения ледников, они прогреваются, они просто соскальзывают, потому что склон, на котором они находятся, крутой», — пояснил ученый.
Он отметил, что обе страны — Таджикистан и Швейцария — горные, но в Швейцарии больше осадков, поэтому лавины будут происходить чаще. При этом в Фанских горах Таджикистана больше осадков, особенно весной, чем в других хребтах республики, «очень лавинная территория», уточнил Сакс. По его словам, в Швейцарии более опасно из-за большего числа людей, особенно проживающих в горах. «Но сейчас мы видим, в Центральной Азии развивается не только горная добыча, но также развивается и туризм горный, поэтому этот вопрос становится важнее», — заметил он. На вопрос, ожидается ли учащение фактов схода лавин, собеседник ответил утвердительно. «Да, и второе, что экстремальные осадки такого рода будут учащаться. Да, это мы ожидаем», — заключил эксперт.
Ученый также объяснил процесс деградации вечной мерзлоты. «В горах есть еще такой феномен — называется горная вечная мерзлота. Это промерзший грунт. Из-за потепления мерзлота немного разлагается, граница вечной мерзлоты идет вверх, и тот грунт, где пропадает вечная мерзлота, становится мобильным», — пояснил он. «Это означает, что у нас будут учащаться сели, лавины, оползни, такого рода горные опасности и они станут также интенсивнее. Это то, что мы ожидаем», — констатировал Сакс. По его словам, примерно половина территории Таджикистана находится в состоянии вечной мерзлоты, «то есть все, что выше 4 тыс. метров (над уровнем моря — прим. ТАСС), она есть, она содержит много льда», и проблема в Центральной Азии заключается в отсутствии данных. «Вечная мерзлота, например на Памире, не наблюдалась почти никогда, у нас нет наблюдений, очень мало информации, в каком она состоянии», — отметил он. В качестве примера он привел сошедший сель в горном селе Бартанг, расположенный в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, где стихия снесла множество домов, подчеркнув, что «это как раз связано с разложением вечной мерзлоты». Сакс сообщил, что уже идет работа в этом направлении в партнерстве с Национальной академией наук Таджикистана. «Мы начали работать три года назад с этим [вопросом], у нас есть первые данные, первые скважины, которые передают, но нам надо продолжать эту работу, чтобы у нас было хорошее представление в будущем», — заключил ученый.
Сход ледника в Альпах.
Швейцарские СМИ сообщали, что 28 мая отколовшийся в Альпах ледник и грязевой поток уничтожили большую часть деревни Блаттен, где проживает 300 человек. По данным местных властей, в результате инцидента по меньшей мере один человек пропал без вести. 19 мая население деревни было эвакуировано, поскольку геологическая служба предупредила о возможном сходе лавины.