Эксперт Сакс: сход ледника в Альпах показал, что ждет горы Таджикистана

Ученый также объяснил процесс деградации вечной мерзлоты. «В горах есть еще такой феномен — называется горная вечная мерзлота. Это промерзший грунт. Из-за потепления мерзлота немного разлагается, граница вечной мерзлоты идет вверх, и тот грунт, где пропадает вечная мерзлота, становится мобильным», — пояснил он. «Это означает, что у нас будут учащаться сели, лавины, оползни, такого рода горные опасности и они станут также интенсивнее. Это то, что мы ожидаем», — констатировал Сакс. По его словам, примерно половина территории Таджикистана находится в состоянии вечной мерзлоты, «то есть все, что выше 4 тыс. метров (над уровнем моря — прим. ТАСС), она есть, она содержит много льда», и проблема в Центральной Азии заключается в отсутствии данных. «Вечная мерзлота, например на Памире, не наблюдалась почти никогда, у нас нет наблюдений, очень мало информации, в каком она состоянии», — отметил он. В качестве примера он привел сошедший сель в горном селе Бартанг, расположенный в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, где стихия снесла множество домов, подчеркнув, что «это как раз связано с разложением вечной мерзлоты». Сакс сообщил, что уже идет работа в этом направлении в партнерстве с Национальной академией наук Таджикистана. «Мы начали работать три года назад с этим [вопросом], у нас есть первые данные, первые скважины, которые передают, но нам надо продолжать эту работу, чтобы у нас было хорошее представление в будущем», — заключил ученый.