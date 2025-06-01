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Девять хоккеистов минского «Динамо» вышли на рынок свободных агентов

Назвали имена игроков минского «Динамо», которые вышли на рынок свободных агентов.

Источник: Комсомольская правда

В КХЛ сообщили, что девять хоккеистов минского «Динамо» вышли на рынок свободных агентов.

В их числе оказались: вратарь Андрей Тихомиров, защитники — Джордан Гросс, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Илья Сушко, а также нападающие — Александр Волков, Роман Горбунов, Крис Тирни, Андрей Стась.

Сообщается, что эти игроки могут перейти в любой клуб КХЛ без компенсации.

Напомним, что в минувшем сезоне «зубры» впервые в истории клуба пробились во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв ЦСКА. Но во втором круге минчане проиграли серию со счетом 1:4 челябинскому «Трактору».

Ранее мы писали, что Арина Соболенко призналась, что ей пришлось преодолеть в детстве: «Говорили, что я глупая и никогда не добьюсь успеха».

Еще рассказали, что клуб белоруса Гончаренко проиграл в стыках за место в РПЛ, но есть шанс остаться.