В КХЛ сообщили, что девять хоккеистов минского «Динамо» вышли на рынок свободных агентов.
В их числе оказались: вратарь Андрей Тихомиров, защитники — Джордан Гросс, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Илья Сушко, а также нападающие — Александр Волков, Роман Горбунов, Крис Тирни, Андрей Стась.
Сообщается, что эти игроки могут перейти в любой клуб КХЛ без компенсации.
Напомним, что в минувшем сезоне «зубры» впервые в истории клуба пробились во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв ЦСКА. Но во втором круге минчане проиграли серию со счетом 1:4 челябинскому «Трактору».
Ранее мы писали, что Арина Соболенко призналась, что ей пришлось преодолеть в детстве: «Говорили, что я глупая и никогда не добьюсь успеха».
Еще рассказали, что клуб белоруса Гончаренко проиграл в стыках за место в РПЛ, но есть шанс остаться.