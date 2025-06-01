Каждый третий житель Самары мечтают о том, чтобы слетать на Марс

Согласно опросу сервиса SuperJob, 31% экономически активного населения Самары хотели бы посетить Марс. В аналогичном исследовании 2021 года доля сторонников космического путешествия составляла 36%.
В общероссийском рейтинге наибольшее стремление попасть на красную планету демонстрируют жители Уфы (38%), Екатеринбурга (37%) и Ростова-на-Дону (33%). Самый низкий показатель наблюдался в Воронеже (20%), Казани (23%) и Красноярске (25%).
Чаще других мечтают о полёте мужчины (34% против 21% среди женщин). Желание увидеть Марс возрастает с возрастом: среди молодых респондентов до 34 лет оно достигает 28%, среди старших возрастных групп снижается до 24%.
Опрошенные граждане объясняют желание исследовать космос любопытством и интересом к неизведанному.
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