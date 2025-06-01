Главный судебный пристав края сообщил, что участники СВО обязаны платить алименты

Кроме того, Васильев добавил, что на участников СВО и их супругов распространяется приостановление задолженностей по кредитным обязательствам, включая ипотеку, до 10 миллионов рублей, если контракт был заключен до 1 декабря 2024 года. В случае заключения контракта после этой даты исполнительные производства по кредитным обязательствам будут прекращены.