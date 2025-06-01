Главный судебный пристав края сообщил, что участники СВО обязаны платить алименты

Главный судебный пристав Красноярского края Виталий Васильев заявил, что участники специальной военной операции обязаны продолжать выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей.
По его словам, это положение закреплено в Федеральном законе 391-ФЗ, который не освобождает военнослужащих от обязательств по алиментам. Также он отметил, что участники СВО должны исполнять обязательства по возмещению вреда в случае смерти кормильца, а также выплаты, связанные с имущественными взысканиями, возникшими в результате коррупционных правонарушений.
Кроме того, Васильев добавил, что на участников СВО и их супругов распространяется приостановление задолженностей по кредитным обязательствам, включая ипотеку, до 10 миллионов рублей, если контракт был заключен до 1 декабря 2024 года. В случае заключения контракта после этой даты исполнительные производства по кредитным обязательствам будут прекращены.