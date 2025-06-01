В Красноярске на правобережье 4 июня пройдет семейный фестиваль

В Красноярске на правобережье в центре творческого образования «Престиж» 4 июня пройдет семейный фестиваль по теме «Традиционные ценности: время на важное».
Здесь можно будет весело провести время всей семьей, а также проконсультироваться с психологами, логопедами.
Кроме того, специалисты управления образования ответят на вопросы родителей. Эксперты красноярского информационно-методического центра расскажут о сервисе «Навигатор дополнительного образования».
Он поможет родителям подобрать кружки и секции для детей от 5 до 18 лет.
В программе фестиваля множество игр и мастер-классов, где можно создать фамильный герб, сделать своими руками оригинальную открытку в технике «Айрисфолдинг», изготовить декоративные свечи, поиграть в настольные игры, научиться конструировать цветы в технике оригами.
Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.
«Мы верим, что такие мероприятия объединяют семьи, дарят радость и создают незабываемые воспоминания. Фестиваль призван укрепить семейные ценности и создать благоприятную среду для развития и поддержки семейного воспитания», — отметила руководитель главного управления образования Марина Аксенова.