Меньше света: ученый Жигалин рассказал, где будет видно парад планет 3 июня

В ночь с понедельника на вторник, 3 июня, люди смогут увидеть редкое астрономическое явление — парад планет. Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в ряд. Такое явление случается редко, поэтому ученые называют его ключевым событием года. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, получится ли увидеть парад планет в Москве и в какой промежуток времени это произойдет.
Как рассказал геофизик, ведущий научный сотрудник Института физики Земли Александр Жигалин, парад планет — редкое астрономическое явление, которое стартует около 03:00−04:00. Но в Москве его вряд ли получится наблюдать: этому будет мешать очень большая освещенность.
— В столичном регионе очень светло, из-за чего последовательность планет не будет видна. Но за пределами города, где освещенность ниже, вполне возможно будет увидеть это явление. Чтобы точно стать свидетелем парада планет, нужно, чтобы Москва оказалась за спиной, — пояснил эксперт.
Также немаловажную роль будут играть погодные условия: если в эту ночь в Подмосковье будет малооблачная погода — обзор будет лучше, и можно будет без труда увидеть Марс, Юпитер и Сатурн. Но Уран и Нептун невооруженным глазом увидеть не получится даже при хорошей погоде, дополнил Жигалин.
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