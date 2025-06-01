Меньше света: ученый Жигалин рассказал, где будет видно парад планет 3 июня

Также немаловажную роль будут играть погодные условия: если в эту ночь в Подмосковье будет малооблачная погода — обзор будет лучше, и можно будет без труда увидеть Марс, Юпитер и Сатурн. Но Уран и Нептун невооруженным глазом увидеть не получится даже при хорошей погоде, дополнил Жигалин.