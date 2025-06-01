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На Омскую область обрушится череда магнитных бурь класса G3

Геомагнитные возмущения начнутся уже вечером 1 июня.

Источник: Om1 Омск

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила о начале периода повышенной геомагнитной активности. Уже с воскресенья, 1 июня, по всей планете, включая Омскую область, начнутся магнитные бури.

По прогнозу специалистов, к вечеру 1 июня уровень возмущений достигнет значений класса G3 — это сильная буря, способная повлиять на радиосвязь, навигационные системы и самочувствие метеозависимых людей. Высокая активность сохранится до ночи, а затем начнёт постепенно спадать. Тем не менее геомагнитные колебания продлятся до 6 июня включительно.

Следующие всплески ожидаются 14 июня, а также с 24 по 28 июня.