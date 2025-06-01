На Омскую область обрушится череда магнитных бурь класса G3

По прогнозу специалистов, к вечеру 1 июня уровень возмущений достигнет значений класса G3 — это сильная буря, способная повлиять на радиосвязь, навигационные системы и самочувствие метеозависимых людей. Высокая активность сохранится до ночи, а затем начнёт постепенно спадать. Тем не менее геомагнитные колебания продлятся до 6 июня включительно.