На Омскую область обрушится череда магнитных бурь класса G3

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила о начале периода повышенной геомагнитной активности. Уже с воскресенья, 1 июня, по всей планете, включая Омскую область, начнутся магнитные бури.
По прогнозу специалистов, к вечеру 1 июня уровень возмущений достигнет значений класса G3 — это сильная буря, способная повлиять на радиосвязь, навигационные системы и самочувствие метеозависимых людей. Высокая активность сохранится до ночи, а затем начнёт постепенно спадать. Тем не менее геомагнитные колебания продлятся до 6 июня включительно.
Следующие всплески ожидаются 14 июня, а также с 24 по 28 июня.