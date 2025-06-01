Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшего при резне в Байкальске подростка переведут из реанимации в палату

Со школьниками, получившими травмы, работают психологи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в День защиты детей побывал в областной детской клинической больнице, где сейчас проходят лечение школьники, пострадавшие во время резни в Байкальске.

— Пообщался с ребятами. Рад, что они идут на поправку. Спасибо врачам за квалифицированную помощь! Сейчас с детьми и родителями работают психологи. Парня, который пока находится в реанимации, уже завтра обещают перевести в общую палату, — сообщает глава региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшная трагедия развернулась во время празднования дня рождения. 17-летний парень схватил нож, а после набросился на гостей вечеринки. Погибло четыре человек, нападавший поджег дом, где и погиб сам. КП-Иркутск удалось поговорить с отцом главного подозреваемого, он не верит в случившееся.

В это время в Байкальске проводили в последний путь трех школьников, на церемонию прощания пришло более ста человек. Четвертого убитого похоронят 3 июня.