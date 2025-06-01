Пострадавшего при резне в Байкальске подростка переведут из реанимации в палату

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в День защиты детей побывал в областной детской клинической больнице, где сейчас проходят лечение школьники, пострадавшие во время резни в Байкальске.
— Пообщался с ребятами. Рад, что они идут на поправку. Спасибо врачам за квалифицированную помощь! Сейчас с детьми и родителями работают психологи. Парня, который пока находится в реанимации, уже завтра обещают перевести в общую палату, — сообщает глава региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшная трагедия развернулась во время празднования дня рождения. 17-летний парень схватил нож, а после набросился на гостей вечеринки. Погибло четыре человек, нападавший поджег дом, где и погиб сам. КП-Иркутск удалось поговорить с отцом главного подозреваемого, он не верит в случившееся.
В это время в Байкальске проводили в последний путь трех школьников, на церемонию прощания пришло более ста человек. Четвертого убитого похоронят 3 июня.