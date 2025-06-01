Пострадавшего при резне в Байкальске подростка переведут из реанимации в палату

Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшная трагедия развернулась во время празднования дня рождения. 17-летний парень схватил нож, а после набросился на гостей вечеринки. Погибло четыре человек, нападавший поджег дом, где и погиб сам. КП-Иркутск удалось поговорить с отцом главного подозреваемого, он не верит в случившееся.