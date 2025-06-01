Родина бывшего омского губернатора может стать историческим памятником

Под планируемый объект охраны на малой родине экс-губернатора Омской области Виктора Назарова (занимал пост главы региона с 2013 по 2017 год) попадают два кирпичных купеческих магазина и десять деревянных жилых домов. Все строения датируются концом XIX и началом XX века. Причиной повышенного внимания к этим объектам в тексте законопроекта указана «историческая ценность градоформирующих объектов поселения Ингалы, составляющая органичный фон культурного наследия».