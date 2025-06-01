В Стерлитамакском районе Башкирии загорелась сухая растительность

В Башкирии за последние сутки произошло одно возгорание сухой растительности. По информации Госкомитета по ЧС, это случилось в Стерлитамакском районе.
Спасатели проинформировали, что с начала года возникло девять очагов лесных пожаров, общая площадь которых была более 25 гектаров.
С начала года в регионе зарегистрировали 265 случаев возгорания сухой растительности. Общая площадь пожаров составила 1200 гектаров.
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