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В Стерлитамакском районе Башкирии загорелась сухая растительность

В Госкомитете по ЧС сообщили о ситуации с пожарами.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последние сутки произошло одно возгорание сухой растительности. По информации Госкомитета по ЧС, это случилось в Стерлитамакском районе.

Спасатели проинформировали, что с начала года возникло девять очагов лесных пожаров, общая площадь которых была более 25 гектаров.

С начала года в регионе зарегистрировали 265 случаев возгорания сухой растительности. Общая площадь пожаров составила 1200 гектаров.

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