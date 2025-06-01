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Мошенники выдают себя за сотрудников Университета Решетнева и обманывают красноярцев

Красноярцы вновь становятся жертвами телефонных мошенников, которые представляются работниками Университета РешетневаЗлоумышленники звонят студентам и сотрудникам учебного заведения, под предлогом срочных вопросов вымогая пароли, паспортные данные и номера банковских карт.

Красноярцы вновь становятся жертвами телефонных мошенников, которые представляются работниками Университета Решетнева.

Злоумышленники звонят студентам и сотрудникам учебного заведения, под предлогом срочных вопросов вымогая пароли, паспортные данные и номера банковских карт.

Университет настоятельно рекомендует игнорировать такие звонки и не раскрывать личную информацию.

Согласно данным прокуратуры, с начала 2025 года в регионе от телефонных мошенничеств пострадали почти 3800 человек, а общий ущерб превысил миллиард рублей. Всего за последнюю неделю жители Красноярского края потеряли свыше 43 миллионов рублей.