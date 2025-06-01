Кабмин прорабатывает второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

«Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь мы также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников», — сказал вице-премьер.