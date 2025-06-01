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Кабмин прорабатывает второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством, который будет предусматривать уголовную и административную ответственность для мошенников. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь мы также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников», — сказал вице-премьер.

Григоренко напомнил, что 1 июня вступил в силу закон по борьбе с мошенниками, но целью правительства являются не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем.