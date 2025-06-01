Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощная магнитная буря наблюдается на Земле — и она может еще усилиться

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, пока достигла предпоследнего уровня мощности, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Источник: Unsplash / NASA

По его данным, облако плазмы, которое Солнце выбросило во время случившейся накануне вспышки, или его часть, дошло до Земли, в связи с чем высока вероятность магнитных бурь максимального уровня.

На Земле на данный момент регистрируется магнитная буря уровня G4 (по 5-балльной шкале).

сказал Богачев

После чего уточнил, что если параметры плазмы в ближайшее время не снизятся, то выход бури на высший пятый уровень в воскресенье почти неизбежен.

В субботу, 31 мая, на Солнце произошла крупнейшая в этом году вспышка солнечной плазмы, близкая к высочайшему классу Х.

Ученые накануне спрогнозировали, что облако солнечной плазмы достигнет Земли вечером 1 июня. Ожидается, что это вызовет серию магнитных бурь, которые могут стать самыми крупными в 2025 году, с пиковыми значениями до уровня G4. Вероятность более сильных бурь уровня G5 оценивается в 2%.