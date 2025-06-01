Мощная магнитная буря наблюдается на Земле — и она может еще усилиться

По его данным, облако плазмы, которое Солнце выбросило во время случившейся накануне вспышки, или его часть, дошло до Земли, в связи с чем высока вероятность магнитных бурь максимального уровня.
На Земле на данный момент регистрируется магнитная буря уровня G4 (по 5-балльной шкале).
После чего уточнил, что если параметры плазмы в ближайшее время не снизятся, то выход бури на высший пятый уровень в воскресенье почти неизбежен.
В субботу, 31 мая, на Солнце произошла крупнейшая в этом году вспышка солнечной плазмы, близкая к высочайшему классу Х.
Ученые накануне спрогнозировали, что облако солнечной плазмы достигнет Земли вечером 1 июня. Ожидается, что это вызовет серию магнитных бурь, которые могут стать самыми крупными в 2025 году, с пиковыми значениями до уровня G4. Вероятность более сильных бурь уровня G5 оценивается в 2%.