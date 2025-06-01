Дети в Молдове должны быть в безопасности от нетрадиционной повестки — священнослужитель

Речь вообще о том, что мы как родители, как граждане этой страны, отвечаем за будущее своих детей. И если мы, взрослые люди, начинаем сражаться идеологически за какую-то правду, то ребенок должен быть в безопасности от той борьбы, в которую он вступить еще не может, потому что у него даже нет горизонта знания, у него нет опыта традиционного и любого другого.