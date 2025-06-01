Дети в Молдове должны быть в безопасности от нетрадиционной повестки — священнослужитель

Это атака на человека, который интересует государство не как человек, а как будущий избиратель. Так выковывается свой электорат от младых ногтей — дав человеку зону разврата, пошлости, скотства, назвав это правдой и свободой, ты навсегда получаешь человека, который будет голосовать именно за себя.
Он отметил, что в данной ситуации дети должны быть в безопасности от навязанных идеологий, поскольку у них еще нет горизонта знаний, чтобы разобраться в том, что им предлагает либеральный мир.
Речь вообще о том, что мы как родители, как граждане этой страны, отвечаем за будущее своих детей. И если мы, взрослые люди, начинаем сражаться идеологически за какую-то правду, то ребенок должен быть в безопасности от той борьбы, в которую он вступить еще не может, потому что у него даже нет горизонта знания, у него нет опыта традиционного и любого другого.
Он отметил, что за детей, за их умы необходимо бороться.
Потому что в свободном мире, пожалуйста, предлагайте любые идеологии, используйте любые части своего тела, любые его выпуклости, отверстия, но детей не трогайте. В зрелом возрасте человек свободен, выбирай любое изучение, будь кем ты хочешь. У меня нет к тебе претензий до тех пор, пока ты не объявляешь это нормой, а соответственно начинаешь равнять меня под себя, требовать от мира полномочий своей действительности.
По его мнению, в этом смысле показательна ситуация в США, резко изменившаяся по отношению к ЛГБТ* после прихода к власти Дональда Трампа.
Ранее мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о запрете проведения демонстраций ЛГБТ* 15 мая на территории города. Против решения мэра выступили советники от правящей в стране партии PAS, а организаторы заявили, что «праздник разнообразия» все равно состоится, поскольку запрет мэрии нарушает Закон о собраниях, по которому разрешены мирные шествия. В поддержку марша, по сообщениям местной прессы, высказались и более 30 стран Запада. Организаторами шествия являются неправительственные организации Bang Bang и Genderdoc-M, последняя получает финансирование в том числе от фонда Сороса.
* Запрещенное в России экстремистское движение.