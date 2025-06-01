В Башкирии скончался бывший мэр Нефтекамска

В Башкирии ушел из жизни бывший глава администрации Нефтекамска Игорь Лим. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
— Для меня он был настоящим другом, наставником. Его мудрые советы всегда были к месту и в точку, — отметил Мавлиев.
Игорь Лим был мэром Нефтекамска в период с 1994 по 2003 годы. Дата и время прощания будут известны позже. Приносим соболезнования близким и родным.
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