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В Башкирии скончался бывший мэр Нефтекамска

Трагические вести принес мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ушел из жизни бывший глава администрации Нефтекамска Игорь Лим. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

— Для меня он был настоящим другом, наставником. Его мудрые советы всегда были к месту и в точку, — отметил Мавлиев.

Игорь Лим был мэром Нефтекамска в период с 1994 по 2003 годы. Дата и время прощания будут известны позже. Приносим соболезнования близким и родным.

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