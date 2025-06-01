В историческом центре Красноярска отремонтируют коммунальные сети

В историческом центре Красноярска продолжается благоустройство улиц. В мэрии рассказали, что на двух улицах отремонтируют коммунальные сети. На Каратанова заменят 746 метров: старые стальные и чугунные трубы поменяют на полиэтиленовые. Также специалисты заменят трубы, по которым подается холодная вода в четыре жилых дома, запорную арматуру и пожарные гидранты.
На улице 9 Января заменят еще 450 метров магистральных трубопроводов. Работы планируют начать в конце июня.
Отметим, что в преддверии 400-летия города в центре Красноярска планируется благоустроить 15 улиц. В 2025 году работы будут проведены на улицах Перенсона, Дзержинского, Каратанова и 9 Января.