В историческом центре Красноярска отремонтируют коммунальные сети

В историческом центре Красноярска продолжается благоустройство улиц. В мэрии рассказали, что на двух улицах отремонтируют коммунальные сети. На Каратанова заменят 746 метров: старые стальные и чугунные трубы поменяют на полиэтиленовые. Также специалисты заменят трубы, по которым подается холодная вода в четыре жилых дома, запорную арматуру и пожарные гидранты.