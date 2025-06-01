Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга

К диалогу также пригласили сенаторов, представителей профильных министерств и ведомств, воспитанников ассоциации «SOS детские деревни Узбекистана», членов Молодежного парламента и журналистов.
Нарбаева побеседовала с детьми, выслушала их мнения, узнала, о чем они мечтают, ознакомилась с их планами на будущее.
Вы — будущее, завтрашний день нашей страны. Никогда не переставайте учиться, стремитесь к новым знаниям, работайте над собой. Не бойтесь мечтать и уверенно идите к своим целям — тогда вы обязательно добьетесь успеха.
Для ребят накрыли праздничный стол и подготовили памятные подарки.
Для справки: в Узбекистане количество законодательных актов, касающихся прав ребенка, составляет более 40, а подзаконных — свыше 500.
Так, приняты законы «О защите детей от всех форм насилия», «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (Детском омбудсмане)».
В результате реализованных реформ прекращена деятельность 23 учреждений «Мехрибонлик уйи» и детских домов. Создана система соцзащиты, направленная на воспитание ребенка в семейной обстановке.
Также проводится системная работа по поддержке и социальной защите семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В частности, Минобороны РУз в 2024 году выдало рекомендации для поступления в высшие учебные заведения 64 детям военнослужащих и 47 в 2025-ом.
Члены семей и дети погибших военнослужащих проходят регулярные медосмотры в военных госпиталях, при необходимости обеспечивают их лечение. В преддверии государственных праздников им вручают подарки, привлекают к участию в культурно-просветительских мероприятиях и концертных программах.