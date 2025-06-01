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Зарплата медицинского представителя в Самаре до 175 тысяч рублей в месяц

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей на позиции «Медицинский представитель» в фармацевтической отрасли.

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей на позиции «Медицинский представитель» в фармацевтической отрасли.

В Самаре заработная плата специалиста данной профессии варьируется следующим образом:

Начинающим представителям с минимальным опытом предлагается от 50 до 60 тысяч рублей. Специалистам с опытом работы от года выплачивают от 60 до 70 тысяч рублей. Сотрудникам с двумя годами опыта платят от 70 до 110 тысяч рублей. Максимальная зарплата в диапазоне от 110 до 175 тысяч рублей доступна профессионалам с опытом работы минимум три года и знаниями иностранного языка.

Основной обязанностью медицинского представителя является продвижение фармацевтических препаратов, оборудования и медицинских услуг, а также привлечение новых клиентов и организация презентаций.

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