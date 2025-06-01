Зарплата медицинского представителя в Самаре до 175 тысяч рублей в месяц

Начинающим представителям с минимальным опытом предлагается от 50 до 60 тысяч рублей. Специалистам с опытом работы от года выплачивают от 60 до 70 тысяч рублей. Сотрудникам с двумя годами опыта платят от 70 до 110 тысяч рублей. Максимальная зарплата в диапазоне от 110 до 175 тысяч рублей доступна профессионалам с опытом работы минимум три года и знаниями иностранного языка.