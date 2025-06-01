В Омской области утонул 17-летний учащийся колледжа

31 мая, в Любинском районе Омской области, утонул 17-летний учащийся колледжа. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Несчастный случай с молодым человеком произошел около 18 часов в микрорайоне в Западный поселка Любинский. Юношу пытался спасти находившийся с ним 25-летний родственник, однако его усилия не принесли результата.
Следователями СК было установлено, что берег котлована не был приспособлен для пляжного отдыха, но запрещающие купание знаки отсутствовали. Действиям лиц, ответственных за безопасность граждан, будет дана правовая оценка, отметили в ведомстве.