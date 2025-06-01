Опубликован прогноз магнитных бурь на 2 июня 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
2 июня ожидается сильная геомагнитная буря, сила которой составит 6 баллов. Она начнется в 9:00 и продлится весь вечер, ночь. 3 июня буря стихнет до 4 баллов.
Геошторм будет жестким и долгим. Из-за этого у метеочувствительных людей могут быть проблемы с самочувствием. Среди симптомов головокружение, мигрени и головные боли, обострение хронических заболеваний, перепады давления, апатия.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.