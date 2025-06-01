В Омске заработала интерактивная карта летних мероприятий

С наступлением лета в Омске запущена специальная интерактивная карта, где собрана актуальная информация обо всех молодёжных мероприятиях, проходящих в городе.
На карте можно найти как небольшие локальные события — занятия в клубах по месту жительства и программы дворовых площадок, — так и крупные городские фестивали. У каждого мероприятия указаны дата, время и точный адрес проведения.
Информация регулярно обновляется — каждую неделю добавляются новые события.
Чтобы воспользоваться картой, нужно перейти по ссылке.