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В Омске заработала интерактивная карта летних мероприятий

Информация обновляется каждую неделю.

Источник: Om1 Омск

С наступлением лета в Омске запущена специальная интерактивная карта, где собрана актуальная информация обо всех молодёжных мероприятиях, проходящих в городе.

На карте можно найти как небольшие локальные события — занятия в клубах по месту жительства и программы дворовых площадок, — так и крупные городские фестивали. У каждого мероприятия указаны дата, время и точный адрес проведения.

Информация регулярно обновляется — каждую неделю добавляются новые события.

Чтобы воспользоваться картой, нужно перейти по ссылке.