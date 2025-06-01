Астроном Богачев: крупное облако солнечной плазмы достигло Земли раньше прогноза

Там также отметили, что выброс оказался менее мощным, чем тот, что произошел в мае 2024 года, когда начались магнитные бури высшего уровня. Однако в лаборатории также не исключили, что новый выброс приведет к серии магнитных бурь четвертого класса. Бури пятого класса также возможны, однако вероятность их начала на данный момент составляет всего 2%.