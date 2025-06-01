Замазученный песок из Анапы продолжают вывозить на утилизацию

На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском города Анапы продолжаются работы по очистке загрязненного мазутом песка. Ежедневно с территории вывозится около одной тысячи тонн замазученного грунта, рассказали в оперштабе Краснодарского края.
Сейчас на объекте работают две единицы техники — бульдозер и экскаватор. Также используется установка-грохот, которая просеивает песок, разделяя его на пригодный для технических нужд и сильно загрязненный.
Наиболее загрязненный песок направляют на утилизацию, а более чистый перевозят на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийске.
За май с площадки в хуторе Воскресенском вывезли около 35 тысяч тонн песка. Работы продолжаются каждый день.